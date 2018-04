Acerca do jogo em si, o treinador do Porto referiu-se a um jogo muito intenso e disputado “Foi um jogo intenso e muito competitivo, viemos cá para resolver a eliminatória, foi um jogo equilibrado”. Perguntado acerca das substituições, o técnico portista disse: “Fiz as substituições de acordo com as dificuldades que sentimos. O Soares e o Oliver saíram devido a problemas físicos. A 6 minutos do final e com a presença no Jamor garantida, não vou pôr um ponta de lança”.

Em relação ao campeonato Sérgio Conceição admitiu que esse é o principal objetivo da equipa “ O campeonato é o nosso objetivo mas queríamos estar presentes no Jamor. Foi uma eliminatória bastante equilibrada nos 180 minutos mas agora temos de olhar para a frente”.