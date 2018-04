Atualidade Sporting

O Sporting bateu por 6-1 o Gyor, em Saragoça, e carimbou o passaporte para a final da UEFA futsal CUP onde vai defrontar o Inter Movistar de Ricardinho, já no domingo, repetindo a final do ano passado, onde perderam por 7-0.



Já no futebol, Tobias Figueiredo, está de partida para Inglaterra, para o Nottingham Forest, que decidiu adquirir a título definitivo o central de 24 anos, cujo contrato, se consta, ser de 4 anos. De chegada está o médio de 20 anos, Marco Túlio, do Atlético Mineiro. O brasileiro chegará ao Sporting ainda a tempo da digressão asiática logo após o jogo da final da Taça de Portugal, a 20 de maio. O brasileiro vai render ao seu antigo clube cerca de 900 mil euros.



No entanto, antes da digressão asiática e do jogo no Jamor, o Sporting tem 4 jogos para disputar, sendo o primeiro contra o Boavista, já no domingo, em casa, cuja lotação está esgotada.

Para este jogo, o técnico Jorge Jesus, enfrenta várias adversidades a nível de plantel, uma vez que tem 9 jogadores que apresentam queixas: Gelson, Piccini, André Pinto, Acuna, William Carvalho, Bruno César, Podence, Rafael Leão e Bas Dost estão em dificuldades devido a problemas físicos. Resta ao treinador esperar pela recuperação até à data do jogo ou arranjar alternativas para fazer frente à equipa boavisteira e manter-se na corrida para a Champions.