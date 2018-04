"Isto ainda não acabou e estamos prontos para a luta"

Google Plus

Perguntado acerca de como correu a semana para os encarnados, o técnico benfiquista disse que “foi uma semana muito boa, com reações boas a um resultado negativo. Sabemos que é preciso trabalhar e que temos um caminho pela frente. Estamos conscientes do jogo e do caminho que falta”.



Lançando algumas farpas aos rivais, Rui Vitória atirou : ”Há uma coisa clara, se ganharmos fazemos 5 seguidas. Em relação aos outros, um não ganha há 5 anos e o outro há 17. Só um vai ganhar, faltam 4 jornadas e isto ainda não acabou, estamos prontos para elas”.

Respondendo às críticas acerca das substituições no clássico, o treinador encarnado disse: “Antes do clássico tivemos 9 vitórias seguidas, alguém questionou as substituições? São muitos anos de experiência. Umas vezes sai bem outras sai mal, mas muitas saíram bem, mas muitas saíram bem”



Relativamente ao jogo na amoreira, Rui Vitória elogiou o adversário: “É um campo difícil e vamos jogar contra um adversário com as ideias organizadas. Temos de estar concentrados para sabermos atacar e defender conscientemente. Temos de ganhar, e temos. Ainda não acabou!” - salientou.