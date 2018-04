Goleada do Dragão

Com todo o plantel a seu dispor, tirando o caso de Danilo e Otávio, Sérgio Conceição apostou na equipa mais forte. O resultado foi consistência de jogo, domínio e pouco tempo para concretizar as oportunidades.

Iniciando o jogo, provisoriamente atrás do SL Benfica, os “dragões” quiseram voltar ao lugar que ocupavam e para isso era necessário a vitória.

6 minutos de jogo e a equipa azul e branca aproximava-se do objetivo. Com um cruzamento bem tirado de Alex Telles, Soares no centro da área cabeceia, mas Cristiano defende para a frente e o ressalto vai ter com Marega, que só teve de encostar.

12 minutos, o suspeito do costume, o rei das assistências, Alex Telles bate o pontapé de canto para a área onde aparece Filipe a cabecear, e mais uma vez Cristiano defende para a frente, onde desta vez aparece Márcano e com um pontapé de bicicleta faz o 2-0.

O FC Porto sufocava e de que maneira os sadinos. O Setúbal bem queria aguentar a pressão, mas a desorganização fez com que sofresse o 3-0. Brahimi só teve que esperar pelo momento certo para rematar, depois de uma corrida louca de Moussa Marega pelo corredor.

16 minutos e o FC Porto tinha, praticamente, o jogo resolvido.

Com pouco jogo em campo, num momento em que Herrera recebia assistência fora das quatro linhas, João Amaral, jogador dos sadinos reduzia para 3-1.

Mesmo após sofrer, a equipa azul e branca não parou. Com jogadas ao primeiro toque conseguiram aumentar a vantagem por Córona. Apesar do remate sofrer um ligeiro toque a bola acabaria por entrar. 4-1 e o futebol clube do Porto ia descansado para o balneário.

A entrada para a segunda parte perspectivava um ascendente do Setúbal, visto estarem a dois pontos da linha de despromoção, mas não aconteceu. Os dragões continuaram o seu domínio e controlavam o jogo como queriam.

A faltarem 15 minutos para o final da partida, Alex Telles teria de assinar o seu nome na lista de marcadores. Com um live à entrada da grande área, a bola só parou lá dentro.

5-1 aos 72 minutos, resultado que se manteve até final.

Com uma exibição assim, o Futebol Clube do Porto volta ao primeiro lugar da Liga e mantém os dois pontos de diferença para o segundo classificado.

Seguem-se 3 jornadas, tendo em conta que a próxima é à Madeira.