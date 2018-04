Fim do sonho: Benfica perde em casa com o Tondela

O Benfica e o Tondela encontraram-se hoje num encontro a contar para a jornada 32 da Liga NOS. A equipa da casa não pode contar com Jardel e Fejsa para além de Jonas que leva 4 jogos sem jogar.

O Benfica mostrou um futebol com poucas ideias e uma dinâmica fraca. Marcou um golo ao minuto 11 por Pizzi na primeira oportunidade séria que teve. No entanto a capacidade de construção de jogo não tem sido a mesma de outras alturas e isso teve consequências. O Tondela chegou ao empate ao minuto 30 quando Miguel Cardoso surgiu entre Luisão e o recém-entrado em campo, Douglas levantar a bola por cima da Varela e restabelecer a igualdade.

A 7 minutos do intervalo, o protagonista do empate voltou a aparecer desta vez para colocar o Tondela em vantagem em pleno Estádio da Luz. Miguel Cardoso voltou a aproveitar outro erro da defesa encarnada e voltou a marcar.

O jogo chegou ao intervalo com o Tondela a vencer por 2-1.

Rui Vitória fez entrar Salvio para o lugar de Cervi ao intervalo. O camisola 18 teve duas oportunidades claras de golo no início da segunda parte, que correspondeu à melhor fase do Benfica no jogo. No minuto 60, Seferovic substituiu Zivkovic que vinha a ser o melhor em campo na equipa do Benfica.

Os encarnados tentaram aumentar a velocidade de circulação de bola e criar oportunidades mas não conseguiu chegar ao golo. Aos 80 o Tondela acabou por chegar ao 3-1. Tomané gelou os adeptos nas bancadas acabando com as esperanças dos benfiquistas.

Num dos últimos lances do jogo, Salvio reduziu para 3-2. Com o apito final chegaram os assobios dos adeptos que mostraram o seu descontentamento face à atitude da equipa que deixa o campeonato em bandeja para o FC Porto.