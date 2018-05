Sporting tenta atacar a Champions

Após a vitória por 2-1 frente ao Portimonense, e o deslize do adversário direto, o Sporting segue para o dérbi no sábado com a possibilidade de roubar definitivamente o segundo lugar e o acesso ao play-off da Liga dos Campeões à equipa de Rui Vitória.



Para o clássico, Jorge Jesus, espera já ter William e Mathieu recuperados para conseguir uma melhor oportunidade de atacar as competições europeias.



Neste momento, a equipa verde e branca tem 77 pontos, assim como o Benfica, e estão a 5 pontos do primeiro lugar, o Porto, que está a um ponto de ser campeão. As duas equipas estão completamente empatadas, não só em pontos como em vitórias, com 24, empates, com 5, e em derrotas com 3.



Caso o empate seja o resultado final do jogo de sábado, após o jogo em Alvalade, o Porto pode ser campeão antes de jogar e o acesso às competições europeias só é decidido em definitivo no último jogo.



O penúltimo jogo do campeonato português para Sporting e Benfica vai ser jogado no estádio de Alvalade, no sábado 5 de maio, às 20:30.