Último fôlego pela Champions

O Benfica atravessa talvez a sua pior fase em termos anímicos, esta temporada. Com o falhanço quase certo do penta, o que deixou os adeptos num clima de revolta, os encarnados tentam agora chegar ao segundo lugar, que lhes dá acesso ao play-off da Champions League. Numa fase em que estavam a apenas dois pontos do rival mais direto (o Porto) e à espera de um deslize do mesmo, o Benfica deixou-se ultrapassar em casa pelo Tondela numa derrota por 2-3. Assim, ficariam a 5 pontos do Porto, que venceu um jogo muito difícil na Madeira, contra o Marítimo.

Nos últimos dias, dentro do seio benfiquista, especulou-se muito acerca do futuro do Rui Vitória no clube encarnado. O Benfica tenta ainda fazer o melhor possível dentro das 4 linhas, a pedido expresso do seu presidente, Luís Filipe Vieira, que, após o último jogo em casa, frente ao Tondela, foi ao balneário pedir o segundo lugar à equipa.

Neste momento, e para o Benfica chegar ao título, o Porto teria de perder os últimos 2 jogos e o Benfica ganhá-los, sendo que o próximo jogo dos encarnados é em Alvalade, contra o Sporting, que está igualado na classificação com o clube da Luz.