Antevisão: FCPorto x Feirense

À 33º jornada são 7 pontos que separam águias, leões e dragões que com 82 pontos lideram neste momento a tabela classificativa.

A equipa de Santa Maria da Feira entra em campo com a obrigatoriedade de vencer a equipa da cidade invicta para manter acesa a luta pela permanência na liga juntamente com o Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira e Estoril.

A formação de Nuno Manta Santos promete ter «armas» para agarrar a vitória, uma delas as bolas paradas, no que toca ao aproveitamento destes lances o Feirense é letal sendo a segunda equipa com mais golos de bola parada. Recordamos que foi precisamente através de um lance assim que o Feirense reduziu a vantagem na primeira volta, em Santa Maria da Feira, para 2-1.

O Feirense desloca-se ao Dragão com 3 ausências: Barge por lesão, juntando-se Babanco, que está castigado, e José Manuel, que está no clube cedido pelos dragões.

Em contrapartida, Tiago Silva e Luís Machado estão de regresso aos convocados.

No que diz respeito à equipa de Sérgio Conceição, o FC Porto já entra em campo como o novo campeão nacional, uma vez que Sporting e Benfica empataram em Alvalade.

No boletim clínico portista continuam a figurar os nomes de Danilo Pereira e Diogo Dalot que por lesão voltam a não constar nas escolhas do técnico azul e branco.

Vejamos agora os 11 iniciais prováveis das duas equipas.

Primeiramente do lado da equipa da casa:

O Futebol Clube do Porto deverá alinhar em 4-4-2 com:

Iker Casillas

Alex Telles

Ivan Marcano

Filipe

Ricardo

Herrera

Sérgio Oliveira

Otávio

Brahimi

Soares

Marega

Agora do lado da equipa visitante, que deverá apresentar um

4-2-3-1 com:

Caio Secco

Diga

Flávio Ramos

A.Briseño

A.kakuba

Cris

Tiago Silva

Paraiba

R.Crivellaro

H.Seco

J.Silva

Futebol Clube do Porto e G.D G Feirense entram em campo para medir forças Domingo ás 20h15, com arbitragem a designar, num jogo que poderá ser de muitas decisões.