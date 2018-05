Assim vivemos o Sporting x Benfica, dérbi lisboeta para a Liga NOS 2017/18

90'+8 - Acabou a partida! Nenhuma das equipas marcou, pelo que a partida terminou empatado a zero. O resultado torna o FC Porto o novo campeão nacional, depois de quatro títulos consecutivos das águias, e deixa o Sporting no segundo lugar da Liga NOS, uma vez que os leões têm vantagem no confronto directo com o Benfica.

90'+7 - Misic também viu o amarelo, depois de ter parado Jardel em falta.

90'+4 - Falta dura de Bruno Fernandes sobre Cervi, que valeu o cartão amarelo ao médio português.

90' - 7 minutos de tempo extra: é o que falta jogar nesta partida.

90' - O Sporting também realizou a sua primeira subsittuição: Lumor rendeu Coentrão. O lateral cumpriu, muito provavelmente, o seu último jogo em Alvalade com a camisola verde e branca.

88' - Benfica esgotou as substituições: saiu Rafa e entrou Cervi.

86' - Passe atrasado de Jonas para o compatriota de Douglas, que atirou... para as nuvens.

83' - Jorge Jesus respondeu à entrada de Jonas com mais uma substituição: saiu Ruiz e entrou Misic.

81' - Nova alteração no Benfica: Jonas entrou para o lugar de Zivkovic. É o regresso do brasileiro à competição, mais de um mês depois do seu último jogo oficial.

81' - Cabeceamento de Ruiz, na sequência de canto de Acuna, com a bola a sair por cima.

75' - O Sporting está melhor nesta fase do jogo. Sem Pizzi no lado do Benfica, os leões estão a revelar superioridade no meio-campo, mesmo depois da saída de William Carvalho e o consequente recuo no terreno de Ruiz.

72' - Jardel travou Bruno Fernandes com uma falta dura e viu o amarelo. Castigado, p brasileiro vai ficar de fora da última jornada.

70' - Douglas está em sérias dificuldades. Já recebeu assistência médica, mas ainda não sabe se poderá continuar em jogo.

69' - Quase marcava Raúl! Após cruzamento rasteiro de Salvio, o mexicano disparou, mas ao lado.

66' - O Benfica também mexeu: Salvio rendeu Pizzi.

63' - Primeira substituição no Sporting: saiu William Carvalho para entrar Acuña. Com esta substituição, Ruiz desce para o meio-campo, enquanto o argentino fica na ala esquerda.

61' - Cartão amarelo para Piccini, por falta sobre Grimaldo.

57' - Remate de pé esquerdo de Bruno Fernandes, em posição frontal, muito ao lado da baliza de Varela.

55' - Início 'morno' de segunda parte, com o Sporting a tentar pegar no jogo, mas sem conseguir criar oportunidades, pelo menos, para já.

50' - Já recomeçou a partida.

48' - Jogo novamente interrompido, tal como início da primeira parte. Desta vez, está o fio de uma das câmera de transmissão.

46' - Começou a segunda parte! Desta vez, saiu o Benfica com a posse.

Os encarnados, por seu turno, foram crescendo na partida. Aguentaram bem a maior pressão dos verde e brancos no quarto de hora inicial, e foram deles as melhores ocasiões do encontro.

O Sporting entrou melhor no jogo, retendo a bola em seu poder, mas com muitas dificuldades na hora de criar ocasiões. Com o passar dos minutos, a equipa foi perdendo fulgor e deixou o Benfica recolher aos balneários a dominar as operações. Os pupilos de Jorge Jesus estava a precisar desesperadamente do intervalo.

45' + 3 - Intervalo em Alvalade! Para já, mantém-se o empate a zero no marcador.

45' + 3 - Que jogada de Bas Dost! Com uma finta a lembrar os melhores tempos de Zinédine Zidane, o holandês tirou Jardel e Grimaldo pelo caminho, tinha tudo para atirar à baliza, mas ofereceu a bola a Gelson e... a jogada perdeu. A defesa do Benfica cortou o esférico e afastou o perigo da sua área.

45'+2 - Remate acrobático de Rafa, muito ao lado da baliza do Sporting.

45' - 3 minutos de tempo extra: é o que falta jogar nesta primeira parte.

45' - Remate do meio da rua de Samaris, para a bancada. Enorme pressão dos encarnados sobre a equipa do Sporting.

44' - Passe de Rafa para Pizzi e mais uma grande oportunidade para o Benfica! Já na área do Sporting, o médio chutou de primeira para a defesa de Patrício.

43' - E o Benfica novamente perto do golo! Magnífico passe de Douglas para Samaris, que chutou ao lado.

42' - O Benfica cresceu bastante nos últimos minutos. Agora são as águias que jogam mais próximas da baliza adversária.

41' - Passe alto de Douglas e remate de primeira de Raúl, interceptado por Mathieu.

40' - Cruzamento de Piccini para a cabeça de Coentrão, que saltou, e atirou a poucos centímetros da baliza de Varela.

38' - Mais uma grande ocasião para Rafa! O jogador do Benfica chutou de longe e Patrício teve de se esticar para fazer a defesa. A bola ainda bateu no poste antes de ser afastada pela defesa leonina.

36' - Douglas tentou a sorte à entrada da área leonina, com um bom remate, desviado por Coates.

32' - Remate de 'ressaca' de Fábio Coentrão, à entrada da área do Benfica; bola à figura de Varela, que defendeu facilmente.

30' - Pizzi desmarcou Raúl na ala direita, o mexicano cruzou para Zivkovic, mas a defesa do Sporting conseguiu fazer o corte, e a bola sobrou para Patrício, que a agarrou.

25' - O Sporting continua com a iniciativa do jogo, com o Benfica a deixar a equipa de Jorge Jesus ter a bola na maior parte do tempo. Ainda assim, o esférico continua longe das duas balizas, exceção feita à grande ocasião de Rafa, logo nos primeiros minutos.

21' - William Carvalho atirou ao poste, depois de um pontapé de canto para os leões, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

15' - Jogada confusa na sequência do livre, com Mathieu a cair na área, mas, aparentemente, sem falta. Passou o perigo.

14' - Sensacional jogada de Bryan Ruiz na esquerda, a tirar Douglas do caminho antes de ser parado por Pizzi em falta. Carlos Xistra não mostrou o amarelo, mas os jogadores leoninos ficaram a pedir o cartão. É livre para o Sporting.

13' - Corte providencial de Mathieu! Após jogada individual de Rafa, que desequilibrou a defesa do Sporting com a sua velocidade, Pizzi ofereceu a bola a Raúl, com um excelente passe, mas o defesa francês estava atento e afastou o perigo.

9' - Rafa ficou lesionado na sequência do lance, depois de chocar com Patrício. O extremo já voltou ao relvado, depois de ter recebido assistência médica.

8' - Quase marcava o Benfica! Já na área verde e branca, Rafa ficou na cara de Rui Patrício, e rematou em cheio no poste. A jogada nasceu de um excelente passe longo de Raúl Jiménez.

6' - Sporting com mais bola nestes primeiros minutos. Os leões tentam ter a bola no meio-campo encarnado, mas ainda não conseguirem criar ocasiões de perigo.

4' - Recomeçou o jogo, com bola ao solo de Carlos Xistra; posse para o Sporting.

1' - Jogo interrompido devido ao arremesso de material pirotécnico pelos adeptos da claque leonina, junto da baliza de... Rui Patrício. Os bombeiros foram chamados para controlar a situação.

1' - Já rola a bola em Alvalade! Saiu o Sporting com a posse da bola.

Grande ambiente no recinto do Sporting - totalmente lotado -, a poucos minutos do apito inicial de Carlos Xistra.

Os jogadores das duas equipas já se encontram no relvado do Estádio José Alvalade, pelo que o encontro está prestes a ter início.

Já Rui Vitória optou por deixar Jonas no banco de suplentes, ele que regressou aos convocados para este encontro, mas que já não joga desde finais de março.

Banco de suplentes do Benfica: Svilar, Luisão, Keaton Parks, Salvio, Cervi, Jonas e Seferovic

Onze do Benfica: Varela, Douglas, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Samaris, Pizzi, Rafa, Zivkovic e Raúl

Piccini, Mathieu e William Carvalho são as grandes novidades no onze de Jorge Jesus. O trio recuperou a tempo e será titular neste dérbi. Marcos Acuña ficou no banco.

Banco de suplentes do Sporting: Salin, Ristovski, Lumor, Acuña, Petrovic, Misic, Montero.

Onze do Sporting: Rui Patrício; Piccini, Mathieu, Coates, Coentrão, William, Battaglia, Bryan Ruiz, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Bas Dost

Carlos Xistra foi o árbitro nomeado para este clássico.

Enfim chegou o dérbi! Sporting x Benfica ao vivo têm encontro marcado para as 20h30 deste sábado em Alvalade, num jogo válido pela 33ª jornada da Liga NOS, e que vai definir qual dos dois emblemas lisboetas ficará com a vice-liderança do campeonato português, e correspondente qualificação para os play-offs da Liga dos Campeões da próxima temporada. É o último clássico de 2017/18 em Portugal.

No dérbi lisboeta da primeira volta, disputado no Estádio da Luz a 3 de janeiro, Benfica e Sporting empataram a uma bola. Gelson Martins adiantou os leões no marcador, logo aos 19 minutos de jogo, mas Jonas restabeleceu a igualdade aos 90', de grande penalidade.

Já Rui Vitória mostrou satisfação por poder voltar a contar com o seu grande goleador, o brasileiro Jonas, que regressou aos convocados do Benfica mais de um mês depois do seu último encontro oficial: "Jonas é um jogador importante e todas as equipas têm jogadores importantes e influentes. Se queria perder Jonas? É evidente que não. Mas nunca me ouviram lamentar, não vale a pena. Mas é o melhor jogador e o melhor marcador do campeonato… os que entraram deram um resposta umas vezes melhor, outras pior. Com Jonas, podíamos ter feito mais golos. Mas o futebol é assim, são as circunstâncias de uma equipa. No final, faremos esse balanço. Não há lamentos, já passou e não há nada a fazer".

Na conferência de imprensa de antevisão do desafio, Jorge Jesus destacou os prováveis regressos de Cristiano Piccini, Jérémy Mathieu e William Carvalho, três dos habituais titulares que falharam os últimos jogos da turma verde e branca. "Clinicamente estão recuperados e vamos lançá-los na convocatória. Amanhã [sábado] ainda temos um treino, mas… têm 99% de possibilidades de estarem no jogo", revelou o técnico leonino.

Sporting x Benfica em directo

O conjunto orientado por Rui Vitória, por seu lado, perdeu dois dos seus últimos três jogos para o campeonato (0-1 com o FC Porto e 2-3 com o Tondela), ambos na Luz. Depois de terem deixado a liga à mercê dos dragões, os encarnados esperam, pelo menos, ficar com o segundo lugar.

Além de jogarem em casa, os pupilos de Jorge Jesus atravessam um excelente período na temporada. Já são seis as vitórias consecutivas, entre todas as competições, embora o desgaste se tenha apoderado de grande parte dos principais jogadores do plantel.

As duas equipas chegam ao dérbi com os mesmos 77 pontos no segundo posto da tabela classificativa da liga.