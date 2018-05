Empate faz o Sporting sorrir e o FC Porto campeão

Na noite deste sábado, Sporting e Benfica empataram, sem golos, em Alvalade, no dérbi lisboeta da 33ª jornada do campeonato português. O empate a zero coloca os leões à frente do Benfica - as duas equipas têm 78 pontos, mas o conjunto de Jorge Jesus ficou com vantagem no confronto direto - e faz do FC Porto o novo campeão nacional.

Na arena leonina, foi o Sporting a entrar melhor em campo, tentando manter a posse da bola em seu poder no meio-campo encarnado. Algo que conseguiu fazer apenas durante os primeiros minutos de jogo.

Aos 8', Rafa Silva apareceu com espaço na área de Rui Patrício e, depois de deixar Cristiano Piccini pelo caminho, acertou em cheio no ferro da baliza verde e branca. A partir daí, a turma de Rui Vitória começou a jogar melhor e a dominar as operações.

As ocasiões de perigo iam-se multiplicando para o Benfica, que voltou a disparar ao ferro, e novamente por intermédio de Rafa, já mais perto do intervalo; o português atirou longe, e Patrício ainda tocou na bola, desviando-a das suas redes.

O Sporting estava claramente a precisar do final do primeiro tempo, e a verdade é que o descanso fez bem aos leões.

Nos segundos 45 minutos, os pupilos de Jorge Jesus foram capazes de equilibrar o jogo, aproximando-se, como tinha acontecido nos instantes iniciais, da baliza à guarda de Bruno Varela. Faltaram, contudo, oportunidades claras de golo à equipa verde e branca, que revelou muitas dificuldades no último terço do terreno.

Em suma, um dérbi entre Sporting e Benfica que acabou por beneficiar, sobretudo... o FC Porto. Os dois 'grandes' lisboetas têm ainda a última jornada para tentarem 'agarrar' a vice-liderança do campeonato e, consequente, o acesso aos play-offs da Liga dos Campeões da próxima época. Os leões, em virtude do resultado deste sábado, só dependem de si mesmos.