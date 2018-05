"Num dérbi os jogadores estão tão focados que o fator casa pouco importa"

Google Plus

O treinador leonino começou a antevisão a falar da estatística do Sporting quando joga em casa, mas admite que não tem importância porque o "fator casa" não é decisivo, uma vez que os jogadores estão muito focados na intensidade que um jogo como este tem.

No entanto, admite que em casa sem sentem mais fortes devido ao apoio dos adeptos e "isso pode ser importante para nós". O técnico só espera que o jogo corra bem "dentro e fora de campo.



William Carvalho, Piccini e Mathieu estão "clinicamente recuperáveis e devem estar dentro de campo", na opinião de Jesus, o facto de uma equipa estar melhor ou pior não influencia o rumo do jogo, pois "a emoção, a rivalidade, a responsabilidade, o foco e a paixão ultrapassam quem está melhor ou pior", admitindo ainda que tem o "feeling" de que Jonas vai alinhar no 11 este sábado.



Quando questionado sobre os jogos a mais que o Sporting tem em relação ao Benfica, diz que tem noção que já fizeram "quase uma volta a mais do que o Benfica, mas neste momento a equipa do sporting esta muito focada e apaixonada e num dérbi raramente se nota porque se quer tanto jogar este jogo e ultrapassa-se o cansaço".

"Matematicamente ainda e possível, mas para mim não.

O Porto tem tudo para ser este ano vencedor do campeonato", foi assim que JJ respondeu à pergunta se ainda é possível vencer o campeonato, mas também afirma que a "2ª posição é muito importante" em termos da pasta com dinheiro que pode entrar em Alvalade. Adiantou ainda que foi um bom campeonato, tendo em conta que o FC Porto já chegou aos 80 pontos e que o Sporting e o Benfica podem ainda fazê-lo. "Os vários jogos que o Sporting e o Benfica falharam fizeram a diferença e influenciou a tabela de ambas as equipas", acrescentou.

Quanto ao seu futuro, Jesus, apenas afirma que depende de vários fatores e" numa semana tudo muda", olhando a assim para o dia-a-dia.



Neste momento, Jorge Jesus, olha para o jogo frente ao Benfica que se vai realizar em Alvalade, este sábado, às 20:30, a contar para a 33ª jornada. Um jogo onde se pode decidir qual das duas equipas vai ao play-off da Champions e recebe milhões e onde em caso de empate pode dar já a vitória no "sofá" ao FC Porto, adiando para o último jogo para se saber quem realmente garante este lugar na liga milionária e enche os cofres do clube.