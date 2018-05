Tudo ou nada

O campeonato português está a chegar ao seu fim. E um dos muitos pontos de interesse da 34ª e última jornada vai passar pelo Estádio do Marítimo.

Neste domingo, o Sporting visita a ilha da Madeira com um objetivo claro: garantir o segundo lugar da liga, e o consequente apuramento para os play-offs de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

Com os mesmos 78 pontos que o rival Benfica, a turma de Jorge Jesus entra para esta ronda sabendo que necessita apenas de si mesma para ficar com a vice-liderança do campeonato. Significa isto que os leões estão obrigados a, pelo menos, igualar o resultado do Benfica na Luz, na receção ao Moreirense.

Com o empate a zeros no dérbi de Alvalade, o Sporting assegurou a vantagem no confronto direto com o Benfica, razão pela qual parte em vantagem para a disputa pela segunda posição desta Liga NOS.

Os dois jogos, assim como os restantes que estão agendados para este domingo, e que vão dar a edição 2017/18 do campeonato como terminada, irão ter início às 18h00.