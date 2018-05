Pedro Sousa vence Braga Open

A primeira edição do Braga Open, torneio de categoria Challenger, terminou este domingo com um campeão português. Pedro Sousa, número 3 nacional e atual 144 da hierarquia mundial eliminou no derradeiro jogo o norueguês Casper Ruud (#174) com os parciais 6-0, 3-6 e 6-3 ao cabo de 1 hora e meia de jogo.

Vindo do Millenium Estoril Open onde foi eliminado por João Sousa na segunda ronda da prova, Pedro Sousa deixou pelo caminho em Braga, Christopher Heyman (#294), Daniel Muñoz-de la Nava (#279) e os portugueses João Domingues (#218) e Gastão Elias (#112) para chegar à final.

Com este resultado o tenista lisboeta de 29 anos obtém 80 pontos o que lhe vai permitir ascender à posição 129 do ranking mundial já esta 2ªfeira e parte agora para Lisboa onde durante a próxima semana vai disputar o Lisboa Belém Open.