De Kiev para o mundo

Arrancam os preparativos para mais uma final da UEFA Champions League. O encontro está marcado para dia 26 de Maio e será certamente um jogo a não perder. Num lado o Real Madrid: depois de uma época de altos e baixos chega à quarta final dos últimos cinco anos e procura continuar a escrever a história da competição chegando aos 13 títulos. Por outro lado está o Liverpool: liderados por um Salah ao nível dos melhores do mundo, o reds tentam voltar ao topo do futebol europeu e conquistar a competição que foge desde 2005.

Fique a par de tudo o que precisa de saber sobre a grande final.

Localização

A final da UEFA Champions League 2018 vai realizar-se no estádio NSC Olympiyskiy, em Kiev. É o estádio principal da seleção ucraniana e o local onde se realizam os jogos europeus do Dínamo de Kiev. Tem capacidade para cerca de 70 mil pessoas.

Histórico de confrontos

Este encontro marca a reedição da final de Paris em 1981 na qual o Liverpool venceu o Real Madrid por 1-0 e se sagrou campeão europeu. No dia 26 de Maio, Real Madrid e Liverpool irão encontrar-se pela 6ª vez. Até agora, nos 5 jogos realizados entre as equipas, o Liverpool conta com 3 vitórias contra 2 da equipa espanhola. As duas vitórias do Real Madrid aconteceram na fase de grupos da época 2014/2015.

1981 ( Final da Taça dos Campeões Europeus)

Real Madrid 0 – 1 Liverpool

2009 (Oitavos de final da Champions League)

Real Madrid 0 – 1 Liverpool

Liverpool 4 – 0 Real Madrid

2014 (Fase de grupos Champions League)

Liverpool 0 – 3 Real Madrid

Real Madrid 1 – 0 Liverpool

Real Madrid

Os merengues acabaram a época passada revalidando o título de campeões europeus (algo inédito desde a entrada deste formato da UEFA Champions League). A época arrancou com a vitória da Supertaça Europeia frente ao Manchester United e da Supertaça Espanhola com duas vitórias sobre o FC Barcelona conjugadas com exibições de grande qualidade. O mundo estava à espera de uma época memorável por parte dos blancos. No entanto, vários resultados desfavoráveis no campeonato espanhol deixaram o rival FC Barcelona a uma distância muito grande. Também na Taça do Rei acabaram por ser eliminados pelo Leganés. Resta assim a Liga dos Campeões e tem sido nesta competição que os merengues se têm destacado. Passaram em segundo num grupo com Tottenham, Borussia Dortmund e APOEL. Nas fases a eliminar deixaram pelo caminho 3 campeões das respetivas ligas: PSG, Juventus, Bayern de Munique. A UEFA Champions League é a aposta do Real Madrid para esta temporada, também como forma de esconder a má imagem passada nas restantes competições. É precisamente essa má imagem que pode facilmente ficar esquecida se a equipa da capital espanhola conseguir vencer o título de campeão europeu pela terceira vez consecutiva.

Estes são alguns dados relevantes em relação ao Real Madrid:

Zinédine Zidane foi o primeiro treinador a vencer duas edições seguidas da UEFA Champions League e pode aumentar a fasquia vencendo a terceira. Os merengues marcaram nos seus últimos 29 jogos na competição. O último jogo em que ficaram em branco foi no empate a zero frente ao Manchester City em 2016. O registo global do Real Madrid frente a equipas inglesas é de 15 vitórias, 11 empates e 11 derrotas O melhor marcador da história da competição, Cristiano Ronaldo pode ser o 5º jogador a vencer a competição 5 vezes. O internacional português tornou-se no primeiro jogador a marcar das 6 jornadas da fase de grupos da UEFA Champions League. Leva 15 golos nesta edição. Com os dois golos marcados à Juventus, Cristiano Ronaldo é o primeiro jogador a marcar em 3 finas da prova. Sérgio Ramos pode igualar este feito se marcar em Kiev Sergio Ramos já ergueu um troféu europeu no Estádio NSC Olimpiyskiy, após representar a Espanha na vitória frente à Itália, na final do UEFA EURO 2012.

Liverpool

O Liverpool é sem dúvida um clube histórico do futebol europeu e mundial. Tem nas suas vitrinas 5 troféus de campeão europeu, mais que qualquer outro clube na Inglaterra. Apesar de ter estado afastado de grandes feitos na última década, o clube está agora de volta para disputar a final da UEFA Champions League. A equipa terminou em primeiro lugar do grupo com Sevilha, Maribor e Spartak de Moscovo. Nas fases a eliminar deixaram pelo caminho o FC Porto, Manchester City e AS Roma. O destaque da equipa, este ano, vai inevitavelmente para Salah. O avançado do Egito tem estado numa forma impressionante ao longo da época e é um dos candidatos a ser o melhor jogador do ano. Com 32 golos marcados é o melhor marcador da Premier League. Nesta edição da UEFA Champions League tem 10.

Alguns factos importantes sobre o Liverpool:

Nenhum jogador do plantel do Liverpool disputou uma final da UEFA Champions League No total de jogos contra equipas espanholas o registo é de 14 vitórias, 12 empates e 11 derrotas O registo invicto do Liverpool nesta edição da prova só terminou na segunda mão das meias-finais frente à AS Roma Jürgen Klopp tem um histórico de confrontos com o Real Madrid a salientar. Principalmente na época 2012/2013 quando eliminou a equipa da capital espanhola nas meias finais da competição como treinador do Borussia Dortmund. Na época seguinte o técnico alemão voltou a encontrar-se com o Real Madrid e foi eliminado nos quartos-de-final.

Os dados estão lançados. Resta-nos esperar pela data em que se irá escrever mais uma página na história da UEFA Champions League.