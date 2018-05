Atlético vence novamente a Liga Europa

O jogo começou favorável à equipa francesa que nos primeiros 15 minutos fez 3 remates à baliza, mas sem sucesso. O Marselha estava a dominar o jogo até ao golo de Griezmann aos 21' que lançou os colchoneros para a frente do marcador e completando todas as eliminatórias com golos do internacional francês .

Pouco depois o capitão da formação francesa, Payet, abandonou o jogo aos 32' devido a lesão, fazendo com que a equipa perdesse fôlego e organização.



Ao intervalo, Diego Simeone leva Juanfran a jogo e aos 49' o suspeito o costume, Antoine Griezmann, aumenta para 2-0 a desvantagem do Marselha. Durante toda a segunda parte a equipa madrilena esteve por cima do jogo, mas os franceses ainda tentaram reduzir aos 81' com o antigo jogador do Benfica, Mitroglou, mas sem sucesso, pois bateu no poste direito da baliza defendida pelo também antigo jogador do Benfica, Oblak. Aos 84' Amavi também tentou, mas desta vez com o internacional esloveno a segurar a bola nos braços.



No entanto, Gabi aumenta para 3-0, aos 89', mesmo no limite do jogo, fechando assim a hipótese dos franceses darem a volta. Quase no tempo de desconto, ainda houve tempo para que Torres entrasse para o lugar de Griezmann que foi muito aplaudido pelos adeptos espanhóis que se deslocaram a Lyon.



A equipa de Diego Simeone vence assim pela 3ª vez a Liga Europa, a 2ª ao seu comando, mostrando que o seu favoritismo não fora em vão.