Encarnados agitam o mercado

É tempo de perceber onde se falhou esta época e de começar a trabalhar para a seguinte. Os encarnados protagonizaram uma prestação péssima na UEFA Champions League, ficaram pelo caminho na Taça de Portugal e na Taça da Liga e, acima de tudo, falharam no grande objetivo que era chegar ao pentacampeonato.

As saídas da época anterior como Ederson, Nélson Semedo e Mitroglou não tiveram substitutos à altura. Svilar e Bruno Varela foram alvos de muitos críticas, Douglas foi considerado uma contratação fracassada e Seferovic baixou muito a qualidade exibicional que tinha mostrado na pré-época.

Paulo Lopes terminou a ligação com o Benfica. O experiente guarda-redes de 39 anos termina agora o contrato com o clube e não haverá renovação. Um caso idêntico é o de Luisão. O capitão das águias está com 37 anos e com “um lugar garantido na estrutura do clube” e esta poderá ter sido a sua ultima época com jogador (a 15ª ao serviço do Benfica). Também Eliseu, com 34 anos tem vindo a ver a sua importância no plantel ser cada vez menor e pode deixar a Luz este verão.

A imprensa nacional tem falado de clubes interessados em vários jogadores do Benfica: Grimaldo, Pizzi, Samaris, Cervi, Jiménez, … De facto alguns jogadores fundamentais do onze encarnado podem sair este verão para grandes clubes europeus a troco de vários milhões. Luís Filipe Vieira é consciente disso e já está a contactar possíveis substitutos.

Em termos de chegadas, há vários nomes falados: Conti, Vlachodimos, Ebuehi, Renato Sanches, Aarón Martin, Facundo Ferreyra, …

Vlachodimos já foi apresentado aos adeptos. É um guarda-redes de 24 anos, ex- Panathinaikos e assinou por 5 temporadas.

Ebuehi também já foi apresentado no Estádio da Luz. É um lateral direito de 22 anos, internacional nigeriano. Formado na Holanda no Den Haag.

A chegada de Conti foi confirmada pelo próprio jogador. O custo da operação foi de 4,4 milhões. Gérman Conti é um defesa central italo-argentino com 1,93m já seguido pelos órgãos encarnada durante alguns anos.

Aarón Martin é um lateral esquerdo do Espanyol de 21 anos. É uma jovem promessa do futebol espanhol e chegaria ao Benfica em troco de 12 milhões mais alguns jogadores para troca. O avançado Ferreyra termina contrato com o Shakhtar Donetsk este verão e pode chegar ao Benfica a custo zero. Neste momento estão a decorrer negociações relativas ao salário do jogador já que este exige 2,5 milhões limpos por ano. Outro nome muito falado é o de Renato Sanches. O regresso do menino de ouro é vista como uma oportunidade para o jovem se reencontrar na carreira visto que as suas passagens pelo Bayern e pelo Swansea não tiveram sucesso. O empresário, Jorge Mendes está a tentar o empréstimo do Bayern aos encarnados.

Outro caminho para fortalecer o plantel da época 2018/2019 é a subida de alguns jogadores da equipa B. Rui Vitória já se mostrou capaz de trabalhar com jovens jogadores da academia e potenciar ao máximo as suas qualidades. Nos últimos anos tivemos vários exemplos disso.

João Félix, Murillo, Ferro, João Carvalho, Diogo Gonçalves, Willock, Kalaica são alguns dos nomes que podem surgir no plantel principal do Benfica na próxima temporada.