Operação Rússia 2018

O selecionador português vai levar jogadores experientes, nomeadamente muitos que venceram o Euro 2016, em França. No entanto, deu ainda oportunidade a novas caras, nomeadamente a Mário Rui e Rúben Dias.



Rui Patrício, Anthony Lopes e Beto irão ser os guardiões da baliza, Cédric, Ricardo Pereira, Bruno Alves, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Raphael Guerreiro e Mário Rui, os defesas, João Mário, João Moutinho, Adrien Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho e Manuel Fernandes, os médios, Cristiano Ronaldo, André Silva, Gelson Martins, Gonçalo Guedes, Bernardo Silva e Ricardo Quaresma, os avançados. O técnico português deixou assim de fora o herói do europeu de França, Eder, jogador do atual campeão russo.



Da pré-convocatória ficaram ainda de fora Antunes, Nelson Semedo, João Cancelo, Rolando, Nani, André Gomes, Neto, Rúben Neves, Rony Lopes, Paulinho e Sérgio Oliveira.



A seleção portuguesa vai medir forças com os nossos vizinhos espanhóis no primeiro jogo da fase final da competição já no dia 15 de junho, às 19h. O segundo jogo é no dia 20, contra Marrocos, às 13, e o último contra o Irão, no dia 25, às 19h.