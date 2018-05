Cristiano vs Salah: As estrelas da final da Champions

Cristiano Ronaldo, estrela da equipa de Madrid, conta já com 15 golos nesta edição da Champions League, sendo assim o melhor marcador deste ano e o melhor marcador de sempre com 120 golos. O Real Madrid venceu as últimas edições da Liga milionária, algo nunca antes feito, pelo menos com o nome atual da prova. Este ano os blancos tentam algo que dificilmente outra equipa conseguirá alcançar: conquistar 3 vezes de seguida a liga dos campeões. Este ano, Cristiano foi poupado de vez em quando na La Liga, para estar nas melhores condições em jogos europeus. O craque português vai a caminho da sua 6ª bola de ouro e a conquista deste troféu é um grande cartão de visita.

Mohamed Salah, estrela egípcia, leva consigo 10 golos na edição deste ano da Champions. A nível pessoal, esta está a ser a melhor época para o craque, que defende as cores do Liverpool. Prova disso são os seus 32 troféus a nível individual conquistados esta época desportiva. Desde melhor jogador do ano da premier league, a melhor golo do mês, ou mesmo recordes alcançados, Mohamed Salah vive tempos de sonho. A cereja no topo do bolo para o fecho de temporada seria a conquista da Liga dos Campeões, mas do outro lado defronta uma equipa muito experiente e habituada a situações deste género.

A dúvida permanece: Quem irá levantar o troféu após o apito final? Só o jogo marcado para Sábado, pelas 19:45, nos poderá responder.