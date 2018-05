Reforços começam a chegar

A falta de substitutos de qualidade para as saídas na época passada foi uma das causas que levaram ao fracasso desta época. Assim sendo, Luís Filipe Vieira já começou a planificar o Benfica de 2018/2019 e já algumas caras novas confirmadas.

Odysseas Vlachodimos é um guarda-redes de 24 anos proveniente do Panathinaikos. É internacional sub-21 pela seleção alemã e tem também nacionalidade grega. O jogador assinou por 5 épocas. Vai lutar por um lugar na baliza encarnada com Svilar e outro guarda-redes que estará por chegar. Paulo Lopes terminou a ligação com as águias e Bruno Varela parece estar de saída.

Tyronne Ebuehi é outro reforço confirmado. É um jovem lateral direito de 22. É nigeriano e vem do ADO Den Haag da Holanda. Está pré-convocado para representar a Nigéria no Campeonato do Mundo e assinou por 5 temporadas. Vem para um lugar onde atualmente só está André Almeida, após a saída de Douglas que não teve sucesso no clube da Luz.

Nicólas Castillo ainda não foi confirmado pelo clube mas já se encontra em Lisboa e foi fotografado na loja do clube com a camisola do Benfica. Castillo é um avançado de 25 anos, internacional chileno que atua nos Pumas, do México.

Há outros reforços que parecem quase certos mas que ainda não foram oficializados com é o caso do italo-argentino Gérman Conti e do português João Amaral do Vitória de Setúbal.