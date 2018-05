Sporting confirma Raphinha e Marcelo para 2018/19

Google Plus

Aí estão eles: Raphinha e Marcelo já são jogadores do Sporting.

Nesta quarta-feira, e já depois de terem comunicado uma importante alteração na sua estrutura, com a entrada de Augusto Inácio para o cargo de Diretor Geral do Futebol, os leões anunciaram a chegada da dupla brasileira, que fará parte do plantel da próxima temporada.

O defesa central, de 28 anos, chega a Alvalade depois de seis temporadas na equipa principal do Rio Ave, durante as quais foi um dos pilares do setor defensivo vilacondense.

Assinou até 2021 e ficou 'blindado' por uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Raphinha, por seu lado, tem 22 anos, e acordou com a turma leonina um contrato válido até 2022, que contempla ainda uma cláusula rescisória de 60 milhões de euros.

Os 18 golos que apontou em 2017/18, em 43 jogos oficiais com a camisola do Vitória de Guimarães, convenceram o Sporting a avançar para a contratação do promissor extremo.