Supertaça Europeia no Dragão

A UEFA determinou que a Supertaça seria jogada em Portugal, que opõe o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Liga Europa.

Esta será a quinta final europeia jogada em território nacional, tendo a última sido realizada no Estádio da Luz, na época 2014, entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid.

O presidente do Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa, sente-se “orgulhoso” por ser o Estádio do Dragão a receber a final, salientando a importância do presidente da FPF.

“É um grande orgulho para o F.C. Porto acolher a final da Supertaça Europeia.

Esta atribuição também não seria possível sem o grande prestígio internacional do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. Fernando Gomes.”

Ainda em declarações ao site do clube, o presidente deixou apelo a todos os adeptos, “Vamos proporcionar um grande espectáculo a todos, o que irá prestigiar o F.C. Porto e o futebol português.”