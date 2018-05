Atualidade desportiva

Seleção Nacional:

Os trabalhos da seleção nacional já arrancaram e o selecionador português conta com 14 jogadores para os próximos dias.

Fernando Santos autorizou que os jogadores que disputaram as taças dos respetivos países ou ainda o campeonato chegassem depois à cidade do futebol, em Oeiras. Entre eles estão os jogadores do Sporting convocados, Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, o jogador do AC Milan, André Silva, e o jogador do Mónaco, João Moutinho.

Cristiano Ronaldo só irá juntar-se aos colegas na próxima semana, uma vez que irá disputar a final da Champions no sábado, frente ao Liverpool, em Kiev.

Mercado de transferências:

No mercado de transferências ainda anda tudo muito parado, tendo em conta que nestas alturas só depois do Mundial é que começa a ficar mais mexido.

Nesta altura, da parte do FC Porto, confirmou-se a saída de Boly a título definitivo para o Wolverhampton e de Ricardo Pereira para o Leicester. Nas renovações, apenas Casillas está confirmado. Por confirmar está ainda o destino do central Marcano.

Já no Sporting ainda está por definir o destino dos jogadores que, segundo avançam alguns jornais desportivos, ponderam a rescisão unilateral dos contratos. Até agora estão confirmadas as contratações de Marcelo do Rio Ave até 2021 com mais uma época de opção. De saída está o costarriquenho Bryan Ruíz, cujo contrato já terminou, mas ainda sem clube como destino.

Do lado do Benfica, Talisca está de volta, uma vez que o ano de empréstimo aos turcos do Besiktas terminou e o contrato foi renovado em fevereiro até 2020. De regresso está também Yuri Ribeiro que no último ano esteve ao serviço do Rio Ave e com contrato renovado por mais cinco anos.

Tyronne Ebuehi é o novo reforço do clube encarnado e com contrato de cinco anos. O lateral direito de 22 anos esteve na época passada a jogar na Holanda. Odisseas Vlachodimos também assinou pelo SL Benfica.

O guarda-redes alemão já tinha sido oficializado no final de fevereiro, mas só agora rumou a Lisboa. De regresso ao Barcelona está Douglas cujo título de empréstimo já terminou no clube da Luz.

Também Conti já foi apresentado como reforço para a próxima época. Proveniente do Colón assinou contrato por cinco anos. O defesa argentino tem apenas 23 anos e esta será a sua primeira experiência fora da Argentina.

De regresso à II Liga está o treinador Vítor Oliveira que vai representar o Paços de Ferreira na época de 2018/2019 após um ano na I Liga e da garantia de manutenção do Portimonense e um lugar a meio da tabela. Na II Liga conquistou cinco campeonatos, tendo sido a equipa algarvia a única que treinou na Liga principal.