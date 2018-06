Rússia 2018: Brasil

Podemos considerar a presença do Brasil praticamente obrigatória no Campeonato do Mundo. É a única seleção que esteve presente em todas as edições. Foram a segunda seleção a reservar lugar no Mundial deste ano. Fizeram-no em Março de 2017, a 4 jornadas do fim das eliminatórias sul-americanas.

A seleção canarinha é comandada por Tite que tem um bom palmarés como treinador de clubes brasileiros. O selecionador não tem mais de 20 jogos no comando da seleção brasileira mas em pouco tempo consegui recuperar uma seleção devastada pela eliminação em casa, frente à Alemanha em 2014. O Brasil volta a apresentar-se como uma das seleções favoritas à vitória. Grande parte da esperança do povo brasileiro está depositada em Neymar. A estrela do PSG comanda a seleção canarinha naquele que pode ser o caminho até ao aguardado “hexa”.

Os convocados para o Mundial são os seguintes:

Guarda-Redes: Alisson; Ederson; Cássio

Defesas: Danilo; Geromel; Filipe Luís; Marcelo; Marquinhos; Miranda; Fágner; Thiago Silva

Centro-campistas: Casemiro; Fernandinho; Fred; Paulinho; Philippe Coutinho; Renato Augusto; Willian

Avançados: Douglas Costa; Roberto Firmino; Gabriel Jesus; Neymar; Taison