Jorge Jesus no Al-Hilal

Jorge Jesus chegou a acordo com Bruno de Carvalho para uma saída "amigável" do treinador de Alvalade. A rescisão do contrato não teve quaisquer indeminizações para nenhuma das partes.

Ainda foi alimentado o boato que Jorge Jesus tinha sido mesmo despedido, coisa que foi desmentida pelo clube verde e branco num comunicado oficial. Segundo este " é totalmente falso que, alguma vez, Jorge Jesus tenha sido despedido, que lhe tenha sido oferecida a renovação de contrato ou que o treinador tenha feito qualquer tipo de chantagem com uma possível rescisão por justa causa".

Jorge Jesus é, então, agora o novo treinador do Al-Hilal e assinou contrato por 1 ano e mais um de opção e irá ganhar cerca de 7 milhões limpos.

De chegada ao Sporting aponta-se o nome do ex-treinador e ex-jogador do clube, Ricardo Sá Pinto, que eventualmente já estará em negociações com os leões.