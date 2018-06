Rússia 2018: Espanha

Google Plus

A equipa espanhola é conhecida pelos títulos que conquistou nos últimos anos, nomeadamente os Euros de 2008 e 2012, tal como o Mundial de 2010. No entanto, no ano em que Portugal ganhou o Euro, esta seleção ficou pelos oitavos-de-final.

O selecionador deixou de fora grandes nomes como o avançado Álvaro Morata e o guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas, o jogador com mais jogos pela seleção da Espanha, levando Reina e Kepa.

Dos 23 convocados por Lopetegui fazem parte De Gea, Sérgio Ramos, Piqué, Nacho, Azpilicueta, Jordi Alba, Busquets, Iniesta, Thiago Alcantâra, Koke, David Silva e Lucas Vazquéz, que jogaram o europeu em França.

De regresso está Diego Costa depois de ter competido no Mundial de 2014, no Brasil. Asensio faz assim a estreia numa competição pela seleção principal, após ter vencido o Europeu de sub-19.

A lista de convocados conta ainda com Carvajal, que vai conseguir recuperar da lesão a tempo do jogo contra Portugal, Odriozola, Nacho Monreal, Saúl, Isco, Rodrigo e Iago Apas.

O adversário direto de Portugal fez um jogo amigável contra a Suíça, no dia 3/06, que acabou empatado a uma bola, e irá defrontar hoje a Tunísia antes de partirem para a Rússia.

A contar já para o Mundial, vai medir forças contra Portugal já no dia 15, contra o Irão no dia 20 e contra Marrocos no dia 25.