Rússia 2018: Bélgica

Google Plus

A seleção belga qualificou-se com facilidade para o Mundial da Rússia 2018. Contudo, este feito era previsível face à qualidade da equipa.

Apesar da Bélgica conter vários craques na sua seleção, a formação de Roberto Martínez nunca conseguiu provar o seu valor nas grandes competições.

As estrelas da Bélgica são os médios Kevin De Bruyne, campeão da mais recente edição da Premier League ao serviço do Manchester City, e Eden Hazard, futebolista do Chelsea.

Uma curiosidade na convocatória de Roberto Martínez é a chamada de Thorgan Hazard e Jordan Lukako, irmãos de Eden e Romelu, respetivamente.

Guarda-redes: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels;

Defesas: Toby Alderweireld, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Dedryck Boyata, Vincent Kompany;

Médios: Marouane Fellaini, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Nacer Chadli, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Mousa Dembele;

Avançados: Michy Batshuayi, Yannick Carrasco, Adnan Januzaj, Romelu Lukaku, Dries Mertens.