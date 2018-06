Rússia 2018: Polónia

Google Plus

A caminho do oitavo Mundial da sua história, a Seleção Polaca chega à Rússia em boa forma. Nos dois encontros particulares que disputou neste mês de junho, tendo em vista a preparação para a prova da FIFA, a equipa de Adam Nawalka empatou (2-2) com o Chile e goleou (4-0) a Lituânia.

Robert Lewandowski, goleador do Bayern Munique e a grande figura desta Seleção, deu conta, precisamente, do seu estatuto de 'intocável' com três golos nesses dois jogos: um frente aos campeões sul-americanos, e outros dois frente à turma lituana.

Na receção ao Chile, destaque-se, a Polónia construiu uma vantagem de dois golos, que acabaria por desperdiçar no segundo tempo.

No Mundial, os polacos terão pela frente, no grupo H, Colômbia, Japão e Senegal. A estreia na competição está agendada para a próxima terça-feira (19), diante da Seleção africana. A partida está marcada para as 16h.

A convocatória da Polónia para o Mundial:

Guarda-redes: Bartosz Bialkowski, Lukasz Fabianski, Lukasz Skorupski, Wojciech Szczesny;

Defesas: Jan Bednarek, Bartosz Bereszynski, Thiago Cionek, Kamil Glik, Artur Jedrzejczyk, Marcin Kaminski, Tomasz Kedziora, Michal Pazdan, Lukasz Piszczek;

Médios: Jakub Blaszczykowski, Pawel Dawidowicz, Przemyslaw Frankowski, Jacek Goralski, Kamil Grosicki, Damian Kadzior, Grzegorz Krychowiak, Rafal Kurzawa, Karol Linetty, Maciej Makuszewski, Krzysztof Maczynski, Slawomir Peszko, Maciej Rybus, Sebastian Szymanski, Piotr Zielinski, Szymon Zurkowski;

Avançados: Dawid Kownacki, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek, Lukasz Teodorczyk, Kamil Wilczek.