Diego Reyes falha Mundial 2018

Esta terça-feira, a federação de México informou que Diego Reyes não reúne as condições físicas necessárias para representar o país no Campeonato do Mundo 2018. Em causa está a lesão contraída na penúltima jornada da Liga NOS, no encontro entre FC Porto e Feirense.

Diego Reyes ainda viajou com a restante comitiva para a Rússia, mas o departamento médico concluiu que o futebolista não consegue recuperar a tempo do Mundial.

Face à situação, o defesa do FC Porto publicou a seguinte mensagem no Twitter: "Obrigado ao departamento médico, aos meus companheiros e à equipa técnica por todo o apoio. Acredito em vocês, vamos família".

A seleção azteca pediu autorização à FIFA para substituir Diego Reyes por Erick Gutiérrez, médio que representa o Pachuca no México.