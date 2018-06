EUA, Canadá e México organizam o Mundial de 2026

Google Plus

A candidatura “United”, formada conjuntamente pelo Canadá, Estados Unidos da América e México foi a vencedora da eleição que tinha como objetivo encontrar o sucessor do Catar 2022. Numa luta contra Marrocos, o outro país candidato, a candidatura “United” venceu com 134 votos contra 65 de Marrocos e uma abstenção.

Já há 23 cidades pré-selecionadas para acolher jogos do Mundial. Este número será reduzido a 16 finalistas. Das 23 que constam neste momento, apenas 6 não são nos EUA: Cidade do México, Guadalajara e Monterrey (México), Toronto, Montreal e Edmonton (Canadá).

O Campeonato do Mundo de 2026 terá, pela primeira vez, 48 equipas a não ser que isto seja aplicado em 2022 no Catar, que foi algo abordado no Congresso.