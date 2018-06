Brasil x Suíça

A primeira jornada do grupo E coloca frente-a-frente Brasil e Suíça. A seleção canarinha foi líder da qualificação sul-americana e é considerada uma das grandes favoritas a vencer a prova. Por outro lado, a Suiça terminou em segundo lugar no grupo de Portugal, na qualificação para o Mundial 2018.

É um jogo aguardado pelo público em geral pelas expectativas criadas em torno do Brasil. A sua história em campeonatos do mundo e a presença de elementos no elenco como Neymar, Coutinho, Marcelo, Gabriel Jesus deixam os adeptos do futebol desejosos de ver a canarinha entrar em ação.

Em frente estará a Suíça, com uma ideia de jogo assente num meio campo composto por 5 elementos que trazem força e robustez à equipa. A principal arma no ataque dos Helvéticos é Seferovic, o avançado do Benfica. A seleção conta ainda com uma defesa bastante experiente.

O Brasil é considerado favorito a vencer o jogo, naquela que pode ser a arrancada para mais uma vitória num Mundial. No entanto a Suiça irá disputar o jogo taco-a-taco à procura do melhor resultado possível com o objetivo de fazer uma boa campanha neste campeonato do Mundo.

Costa Rica e Sérvia é o outro jogo do grupo e está marcado para as 13h00 do mesmo dia.