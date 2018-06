Rússia (1) x (0) Arábia Saudita ao vivo e em direto online - Pontapé de saída do Mundial'2018

Google Plus

28' - Remate de fora da área de Al Dawsari, muito por cima da baliza russa.

24' - Confirma-se: a contas com problemas musculares, Dzagoev saiu e deu o seu lugar a Cheryshev.

23' - Dzagoev está em dificuldades e parece que vai ter de ser substituído.

20' - A Arábia Saudita não consegue ter a bola em seu poder durante muito tempo, mas está a revelar-se perigosa no momento da transição para o ataque, sempre em alta velocidade.

15' - Rússia perto do segundo, com novo remate de Dzagoev, para o corte importantíssimo de Hawsawi.

12' - GOLO DA RÚSSIA! Marcou Gazinskiy, de cabeça, ele que estava solto de marcação na área árabe aquando do cruzamento de Golovin. Foi o primeiro golo deste Mundial!

10' - Remate em esforço de Dzagoev, interceptado pela defesa da Arábia Saudita.

5' - Início de jogo equilibrado, com as duas equipas bem fechadas, mas com aparente vontade de criar situações de perigo. Ainda assim, sinal mais para os russos.

1' - Já rola a bola em Moscovo! Saiu a Arábia Saudita com a posse.

Altura para se ouvirem os hinos das duas Seleções. Primeiro, o da Arábia Saudita e, depois, o da Rússia.

Tem a palavra Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Vladimir Putin, presidente russo, profere algumas palavras antes do início do jogo.

Ronaldo Nazário de Lima também está presente na cerimónia.

Já teve início a cerimónia de inauguração deste Mundial. Robin Williams canta enquanto sobem ao relvado do Estádio Luzhniki representantes das 32 Seleções presentes na prova.

Suplentes da Arábia Saudita: Al Owais, Al Mosailem, Hawsawi, Al Harbi, Al Boleahi, Bahbir, Moghawi, Al Khaibari, Kanno, Al Khaibri, Al Muwallad, Mohanad Aseri.

Onze inicial da Arábia Saudita: Al-Maiouf, Alburayk, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani, Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam, Al-Shehri, Al-Sahlawi

Suplentes da Rússia: Lunev, Gabulov, Granat, Kudryashov, Semenov, Smolnikov, Cheryshev, Anton Miranchuk, Erokhin, Kuzyaev, Dzyuba, Aleksey Miranchuk.

Onze inicial da Seleção Russa: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinsky, Zobnin, Samedov, Golovin, Dzagoev, Smolov

O argentino Néstor Pitana foi o árbitro escolhido para ajuizar esta partida da primeira jornada do grupo A do Campeonato do Mundo de 2018.

Também a Arábia Saudita está longe de atravessar um bom momentos, tendo perdido os seus últimos três encontros particulares de preparação para este Campeonato do Mundo.

A Rússia chega ao seu próprio Mundial num péssimo momento de forma. A Seleção anfitriã já não vence desde outubro do ano passado, quando bateu a República da Coreia por 4-2, já são sete jogos consecutivos sem conhecer o sabor da vitória.

Aqui está o Campeonato do Mundo! Quatro anos depois da última edição, a maior prova de Seleções do planeta está de volta, desta feita, para ser disputada em solo russo. O Rússia-Arábia Saudita é o jogo de estreia deste Mundial'2018, tendo início marcado para as 16h desta quinta-feira (14).