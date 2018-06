Giménez garante vitória do Uruguai aos 89'

Google Plus

Ao início da tarde desta sexta-feira, a Seleção Uruguaia bateu a do Egito por 0-1, em encontro válido pela primeira jornada do grupo A do Mundial'2018.

O único golo da partida foi apontado apenas aos 89 minutos de jogo, e foi da autoria do 'colchonero' José María Giménez.

O defesa central do Atlético de Madrid, de 23 anos, saltou mais alto que toda a gente, na sequência de um livre na direita de Carlos Sánchez, e marcou, dando a vitória à sua equipa, com um belo golpe de cabeça.

Os uruguaios, que lideram este grupo A com os mesmos três pontos da Rússia, têm, agora, encontro marcado com Arábia Saudita para as 16h da próxima quarta-feira (20).

Os egípcios, por seu lado, voltarão a entrar em cena na terça-feira (19), diante da anfitriã Rússia. Para já, somam zero pontos neste Campeonato do Mundo.