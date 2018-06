Brasil x Suíça, em direto online

Google Plus

10´: Corte de Danilo pela linha lateral, perante a pressão de Zuber.

5`: Cruzamento/remate de Willian, com a bola a passar toda a área suíça sem sofrer qualquer desvio. Lançamento para a Suíça.

3´: Primeiro aviso da Suíça, com um bom cruzamento de Shaquiri para Dzemaili surgir na área a rematar por cima!

1´: Disputa intensa entre Miranda e Seferović, com o suíço a ganhar lançamento.

19:01: Rola a bola na Arena Rostov! Começa o Brasil com a bola.

18:55: Ouvem-se os hinos no estádio. Primeiro, o hino da seleção canarinha, seguido pelo da seleção suiça.

18:45: Tudo a postos na Arena de Rostov, com as equipas a recolherem aos balneários.

18:15: Já Vladimir Petković, técnico dos suíços, tem no banco: Yvon Mvogo, Roman Burki, Nico Elvedi, Michael Lang, Johan Djourou, François Moubandje, Gelson Fernandes, Denis Zakaria, Remo Freuler, Embolo, Mario Gavranovic e Josip Drmic.

18:12: Tite, treinador dos brasileiros, tem à sua disposição no banco de suplentes os seguintes jogadores: Cássio, Ederson Moraes, Fágner, Pedro Geromel, Marquinhos, Filipe Luís, Fernandinho, Renato Augusto, Fred, Taison, Roberto Firmino e Douglas Costa.

18:10: Do lado dos suíços, o onze titular é o seguinte: Sommer; Ricardo Rodríguez, Akanji, Fabian Schär, Lichtsteiner; Xhaka, Behrami, Shaquiri, Zuber, Džemaili; Seferović.

18:08: O Brasil vai alinhar com Alisson; Danilo, Miranda, Tiago Silva, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Willian; Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus.

18:07: Já há onzes inciais!

18:05: No outro jogo do grupo, a Sérvia venceu a Costa Rica por 1-0 e lidera provisoriamente o grupo E.

18:00: Boa tarde a todos! Estamos em direto com os olhos postos no Mundial da Rússia, para acompanhar o jogo entre Brasil e Suíça, o primeiro das duas seleções no grupo E.