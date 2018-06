Sporting confirma Mihajlovic

Google Plus

O Sporting anunciou, na noite desta segunda-feira, a chegada de Sinisa Mihajlovic. O técnico sérvio, de 49 anos, assinou um contrato válido até 2021, isto é, para as próximas três épocas.

Mihajlovic encontrava-se desempregado desde janeiro, quando abandonou o comando técnico do Torino. Como treinador, orientou também Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria e Milan. Pelo meio, assumiu o cargo de selecionador da Sérvia.

"Depois de muitos anos em Itália, estou muito contente por assinar pelo Sporting, que me irá dar a oportunidade de ter uma nova experiência. Este é o país dos campeões europeus e este é um Clube bastante famoso, com história. Aproveito para agradecer ao presidente [Bruno de Carvalho] por ter apostado em mim", explicou Mihajlovic, em declarações aos meios de comunicação oficiais do seu novo clube.

O Sporting anunciou reforços para a próxima temporada ainda antes de confirmar o sérvio, nomeadamente Marcelo, Raphinha e Bruno Gaspar. Contratações que parecem, contudo, ter tido o aval do novo timoneiro verde e branco.

"Hoje [segunda-feira], deu-se a assinatura do contracto, mas andamos a preparar a equipa para o futuro há mais de 10 dias", revelou Mihajlovic, que também já definiu objetivos para 2018/19:

"Fazer melhor do que no ano anterior. Queremos ser protagonistas não só no campeonato, como também na Liga Europa. Temos todo o tempo para nos prepararmos bem. A equipa tem qualidade e, acima de tudo, precisa de honrar a camisola. Não vejo a hora de começar a trabalhar".

Vale lembrar que Mihajlovic destacou-se, sobretudo, como futebolista. Depois de dar início à sua carreira no já extinto campeonato jugoslavo, rumou a Itália, onde ganhou reputação.

Exímio marcador de livres, apesar de ter sido defesa, jogou por Roma, Sampdoria, Lazio e Inter de Milão antes de pendurar as chuteiras. Representou ainda a Seleção da Jugoslávia em 63 ocasiões diferentes.