Espanha vence iranianos e iguala Portugal no 1º lugar

A equipa de Hierro venceu pela margem mínima pelos pés de Diego Costa aos 54, e encosta-se aos portugueses na liderança do grupo B da competição, ficando a um ponto dos oitavos-de-final.



Nos primeiros 45 minutos de jogo, a equipa do país vizinho tentou várias vezes inaugurar o marcador, três das vezes por David Silva, mas com defesa de Beiranvan que juntamente com os seus companheiros, montaram uma barreira junto à baliza iraniana e impediram o golo do adversário.



Com o intervalo veio a persistência espanhola e o golo de Diego Costa, uma vez que após a tentativa de corte de Ramin, a bola acabou por bater no jogador do Atlético de Madrid e entrou no meio da fortaleza. As estatísticas no fim do jogo apontaram com 70% de posse de bola para a La Roja e apenas 30% para o Irão e ainda com 17 remates contra apenas 5 do adversário.



Karim ainda tentou o golo antes da Espanha se colocar na frente do marcador, mas sem sucesso. Mais tarde o Irão, logo aos 62', ainda acabou por marcar com Ezatolahi, mas o golo não foi validado por fora-de-jogo.



Com esta derrota o Irão passa para terceiro lugar e é obrigado a vencer Portugal para seguir em frente na prova, um jogo que se avizinha difícil pelo modo que esta equipa tem jogado e até surpreendido neste Mundial 2018.

Esse jogo vai acontecer no dia 25/06, pelas 19h. Antes entra em campo a Espanha para jogar contra o já eliminado Marrocos e é também obrigada a pontuar para passar à fase seguinte da prova.