Espanha empata e garante primeiro lugar

Portugal e Espanha só precisavam de um empate para a passagem à fase seguinte da prova, coisa que só aconteceu nos instantes finais de ambos os jogos, uma vez que a seleção das quinas esteve a ganhar até aos 93' e os espanhóis a perder até aos 91'. Posição que deixava Portugal em primeiro lugar com 7 pontos, a Espanha em segundo com 4, deixando o Irão e Marrocos de fora.

Tal não aconteceu com grande penalidade para a equipa de Queiroz e com um golo Apas quase ao cair do pano e com recurso ao VAR, uma vez que o árbitro teve dúvidas quanto à sua posição regular no lance.



A equipa agora treinada por Hierro esteve a perder por dois momentos no jogo. O primeiro golo da partida foi marcado por Khalid Boutaib que aos 14', após erro de Sérgio Ramos, enganou De Gea. Passados cinco minutos era altura de Isco fazer das suas e aos 19' empatar a partida, relançando-se para o primeiro lugar do grupo.

Ao intervalo o empate estava consagrado neste jogo e a vitória no outro jogo do grupo, pois aos 44' já Ricardo Quaresma tinha inaugurado o marcado, mudando mais uma vez as contas do grupo B.



Com a segunda parte vieram as reviravoltas. Mais uma vez é Marrocos quem passa para a frente do marcador com golo de Youssef En-Nesyri, aos 81' e assim se manteve até ao tempo complementar. O golo do empate espanhol nasce de um toque artístico de Iago Aspas aos 91', altura em que Portugal continuava a ganhar no outro jogo decisivo.



A mudança no pódio chegou com o empate do Irão, aos 93', após o árbitro, com a ajuda do VAR, assinalar grande penalidade contra Portugal, decidindo o empate para os dois últimos jogos do grupo B. Assim a classificação final relançou Espanha para o primeiro lugar com 5 pontos, Portugal em segundo com os mesmos pontos, mas com menos golos marcados e assim a decidir quem fica em primeiro, e de fora fica o Irão com 4 pontos e Marrocos com 1.



Nos oitavos, a Espanha, vai defrontar o 2º classificado do grupo A, a anfitriã Rússia que perdeu 3-0 contra o Uruguai que passou para a liderança do grupo e irá defrontar o segundo classificado do grupo B, Portugal. A primeira seleção a entrar em campo vai ser a portuguesa, no dia 30, às 19h, em Sochi, e os nossos vizinhos jogam no dia 1, às 15h, em Moscovo.