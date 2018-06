Polémico Mihajlovic vai ser afastado

Google Plus

Sousa Cintra, atual presidente da Comissão de Gestão, admitiu que pondera mandar embora o sérvio após a análise do contrato assinado pelo antigo presidente da SAD, Bruno de Carvalho, e o treinador. Augusto Inácio é apontado como técnico provisório até se ter a certeza que Mihajlovic poderá ser despedido.



Segundo o Observador, existe duas formas disso acontecer. A primeira é a do Sporting invocar o período de experiência do técnico e dispensá-lo das suas funções, a outra é que este já saberia que Bruno de Carvalho estava suspenso das suas funções no clube, tendo assinado na mesma o contrato.



A nova direção do clube acredita que o atual treinador não representa a viragem que querem para o Sporting e daí querem terminar o contrato que teria a duração de três anos e com um salário de 2 milhões de euros por época.