Espanha cumpre tradição de ser eliminada por equipas anfitriãs e diz adeus ao Mundial

Foram precisos 120 minutos mais a decisão por grandes penalidades para a Rússia seguir em frente no Mundial 2018 após derrotar a favorita a vencedora do título, a Espanha.



Quando aos 12' um autogolo de Ignashevich que após marcação cerrada a Sérgio Ramos, toca indevidamente na bola, coloca a Espanha em vantagem numérica, ninguém se atreveria a dizer que esta viria mesmo a ser eliminada. Mas foi.

Os russos correram atrás do prejuízo, e da bola, uma vez que mesmo vencendo apenas tiveram 26% de posse de bola, o que é natural numa equipa que joga contra a seleção espanhola, e empataram a partida aos 42', com Dzyuba a relançar a emoção ao jogo, após grande penalidade assinalada após Piqué ter impedido o cabeceamento do avançado russo com o braço.



Durante toda a segunda parte, quando conseguiam ganhar a posse de bola ao adversário, a equipa da casa, tentava sempre criar situações de perigo, mas no prolongamento foi a Espanha que deu tudo para vencer o jogo, mas sem sucesso, pois o guarda-redes russo, Akinfeev, mostrou que estava disposto a seguir em frente na prova e levou o jogo à marcação de penaltis.



Os russos não falharam nenhuma oportunidade e bateram o guarda-redes do Manchester United, De Gea, por quatro vezes. Já Koke e Iago Aspas viram os seus remates serem defendidos pelo guardião da baliza do CSKA de Moscovo.



A Espanha diz assim adeus ao Mundial de 2018 e junta-se à Argentina, a Portugal e à Dinamarca, no lote dos eliminados da competição nos oitavos-de-final.



Para jogar dos oitavos ainda temos o Brasil-México, a Bélgica-Japão, a Suécia-Suíça e a Colômbia-Inglaterra.



Até agora temos nos quartos-de-final, um França-Uruguai e uma Rússia-Croácia. A esta fase da eliminatória irão juntar-se mais 4 vencedores para os últimos 2 jogos desta fase da competição.