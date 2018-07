Bélgica deixa Brasil pelo caminho

Brasil e Bélgica enfrentaram-se num jogo a contar para os quartos-de-final do Mundial 2018. A Bélgica vinha de um vitória sobre o Japão e o Brasil havia eliminado o México.

Danilo sofreu uma lesão no tornozelo e foi baixa na equipa brasileira. Na Bélgica, os jogadores que completaram a reviravolta no jogo anterior foram titulares: Fellaini e Chadli.

A equipa belga adiantou-se no marcador à passagem do minuto 13. Fernandinho acabou por introduzir a bola na própria baliza, na sequência de um canto do lado esquerdo. A partir daqui o Brasil procurou ainda chegar à igualdade antes do intervalo e, por isso, aumentou o volume de jogo ofensivo. A Bélgica aproveitou esta situação para lançar contra-ataques perigosos. Foi na sequência de uma destas ações que acabou por chegar o segundo golo. Kevin De Bruyne rematou ainda longe da área e bateu Alisson.

Na segunda parte o Brasil dominou por completo o jogo. Tinha a necessidade de recuperar de uma desvantagem de dois golos e assumiu uma postura ofensiva. No entanto o primeiro golo da equipa brasileira só chegou ao minuto 76. O recém entrado Renato Augusto rematou de cabeça sem hipótese de defesa para Courtois. O Brasil insistiu à procura do empate mas o guarda-redes belga negou.

O jogo terminou e o Brasil está eliminado do Mundial 2018. A Bélgica segue para a meia final onde vai jogar com a França, no próximo dia 10 às 19h00