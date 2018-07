À terceira jornada, já haverá o primeiro "derby"!

Google Plus

O Convento de São Francisco, em Coimbra, recebeu esta noite o sorteio da Liga NOS 2018/19. Depois da entrega de vários prémios, onde Bruno Fernandes, que atuou a época passada no Sporting, foi eleito "o jogador do ano" da liga, e onde Sérgio Conceição conquistou o troféu de melhor treinador da época transata, seguiu-se então o sorteio do calendário oficial para a época que se aproxima.

Logo à terceira jornada, Sporting e Benfica encontram-se para o primeiro derby do ano, a disputar em Alvalade. Nessa mesma jornada, o Porto vai à Madeira defrontar o Marítimo.

Quatro jornadas depois, o Porto desloca-se ao terreno do Sporting e surge assim o primeiro "clássico" da temporada. O Benfica, nessa mesma jornada, defronta o Nacional no terreno dos recém-promovidos à primeira divisão do futebol português.

Na décima quinta jornada, Benfica e Porto encontram-se pela primeira vez no campeonato, com os encarnados a receberem em casa os atuais campeões nacionais. Jogo este que, naturalmente, se vai repetir na antepenúltima jornada do campeonato e que poderá vir a ser decisivo nas contas finais.

Destaque também para o derby minhoto, que irá ter lugar na oitava jornada da competição, com o Vitória de Guimarães a receber em casa o Sporting de Braga.

A jornada inaugural do campeonato ditou os seguintes jogos:

1.ª jornada, 12 de agosto:

Belenenses – Vitória de Setúbal

SC Braga – Nacional

FC Porto – Rio Ave

Sporting – Tondela

Moreirense – Aves

Marítimo – Benfica

Santa Clara – Boavista

Feirense – Chaves

Portimonense – Vitória de Guimarães

Aqui pode consultar o calendário completo da competição: http://ligaportugal.pt/media/14792/calendario-liga-nos-2018-19.pdf