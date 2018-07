Hélio Sousa, selecionador nacional sub-19: "Fomos muito eficazes"

Google Plus

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 qualificou-se esta quinta-feira para a final do europeu da categoria, que decorre na Finlândia, ao golear a Ucrânia por 5-0.

No final da partida, Hélio Sousa, selecionador nacional salientou, entre outras coisas, a eficácia da equipa, "Hoje partimos para o jogo, como sempre, com vontade de o vencer mas fomos muito mais eficazes. Isto também se deve a um trabalho que desenvolvemos há muitos anos em que procuramos sempre o golo e a criação de oportunidades de finalização", afirmou em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol.

Os golos da equipa portuguesa foram todos marcados na primeira metade do jogo por isso o discurso que a equipa técnica iria dar aos seus pupilos ao intervalo era de importância vital, "dissemos que tinham de voltar para o campo com o mesmo compromisso e atitude, sabendo que a final estava muito próxima e que a competição tem sido, também fruto do calor que se tem feito sentir, muito dura e desgastante", revelou.

Apesar da final "estar perto", a concentração tinha de continuar a ser a mesma, "a razão dizia-nos que o resultado era muito favorável e que tínhamos de gerir o jogo sem fazer passes de risco que nos obrigassem a fazer basculações defensivas de vinte ou trinta metros em grande velocidade. Não conseguimos sempre mas acho que fizemos uma excelente gestão da partida na segunda parte", referiu.

Este domingo frente à Itália, Portugal poderá garantir o tão desejado título de campeão europeu de sub-19, título esse que deixou escapar na final do ano passado contra a Inglaterra.