Mercado de Transferências: Sporting

Para o Sporting já é certo o regresso de Bruno Fernandes e Bas Dost sobre o comando técnico de José Peseiro. No entanto, o clube aperta o cerco a Leão e ao médio argentino Bataglia, para que decidam até este domingo (29 de julho) sobre se o seu futuro passa ou não pelo Sporting.

As negociações com o médio já falharam uma vez, tendo em conta que o empresário deste pediu uma reavaliação ao números do contrato, coisa que a SAD leonina considera de difícil suportação por parte do clube.

Da parte de Rafael Leão as coisas parecem mais complicadas, uma vez que o avançado de 19 anos e o empresário estão a dificultar o acesso ao Sporting para a negociação. Segundo o jornal Record, este terá sido contactado por parte do Borussia Dortmund e pelo Manchester City. Por outro lado, a proposta do Sporting mantém-se em aberto caso o jovem queira continuar.

De saída poderá estar Doumbia. O avançado marfinense tem sido abordado pelo Girona e por um clube saudita para integrar o plantel para a próxima época, segundo avança o jornal O Jogo. Recorde-se que este não entra nas contas de Peseiro, mas a SAD já fez saber que o acordo fica fixado nos 3 milhões.

Jonathan Silva é outro jogador que está de saída. O argentino foi emprestado aos espanhóis do Leganés e deverá ser apresentado aos sócios ainda na tarde desta sexta-feira. O acordo é selado com uma opção de compra por 3 milhões, caso quiser permanecer em Espanha.

Quem poderia chegar ainda esta sexta-feira a Lisboa era o croata Milan Badelj, mas à última da hora deverá ficar mesmo pela Serie A. A Lazio fez uma proposta mais aliciante e o médio poderá mesmo aceitar antes o convite italiano.