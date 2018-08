Mercado de transferências: Atualização

Edu Pinheiro foi cedido ao Cesarense que vai este ano disputar o Campeonato de Portugal. O médio de 20 anos chegou ao Sporting na época de 2016/2017 e no ano passado apenas alinhou em quatro jogos pela equipa B, que este ano não vai existir. Com contrato até 2022 esta vai ser uma boa oportunidade para ser utilizado com mais frequência.



Também Palhinha poderá estar de saída do clube, mas por empréstimo. Tudo aponta para que o acordo com o Lille já esteja fechado de modo a que na próxima época o médio alinhe pela formação francesa. Caso queiram o português a título definitivo, os gauleses, terão de pagar 5 milhões de euros ao clube de Lisboa.



Slimani poderá estar de volta. O presidente da SAD, Sousa Cintra, estará a tentar negociar com os ingleses do Leicester o regresso do argelino a Portugal, mas o clube só está interessado na transferência definitiva, uma vez que não consta nos planos para o arranque da nova época em Inglaterra.



O guarda-redes brasileiro Renan Ribeiro do Estoril Praia é neste momento uma das apostas da SAD. Há vários clubes interessados, nomeadamente Vitória de Guimarães, Aves e Olympiacos. O clube verde e branco oferece 250 mil euros e o Estoril uma opção de compra de 1,25 milhões de euros por 80% do passe. O salário será superior ao do clube da Amoreira e só falta a confirmação do brasileiro.



Miguel Veloso era outro nome apontado ao Sporting, mas parece estar cada vez mais longe de Lisboa. Em meados de julho acreditou-se mesmo num possível regresso a Alvalade para colmatar a saída de William e Battaglia.

No entanto, consta-se que para já não é uma prioridade, uma vez que não entra no esquema de Peseiro para 2018/2019. O jogador encontra-se neste momento sem clube após o fim do contrato com o Génova.