Mercado de transferências: FC Porto

Brahimi continua a ser uma das incertezas no FC Porto. O médio tem sido muito assediado nos últimos tempos e o West Ham tentou montar o cerco ao argelino. Segundo se consta, o clube inglês enviou representantes para tentar a negociação, mas o jogador não aceitou a proposta.



Waris está de saída para o Nantes por uma época com opção de compra. O ganês foi dispensado por Sérgio Conceição e o empréstimo foi uma das soluções.



Bueno continua sem saber do futuro. Com contrato até 2020, o jogador tem estado emprestado há 2 anos a clubes espanhóis, tendo em conta que foi contratado em 2015. Espanha poderá ser, mais uma vez, o destino para esta época.



Rui Pedro é outro jogador que regressou ao Dragão após empréstimo ao Boavista. O ponta de lança não teve o destaque pretendido e o clube quer que o jovem tenha uma melhor preparação nesta nova época, nomeadamente num clube em que jogue com mais regularidade.



Andrea Favilli e Gianmarco Ferrari falharam e não vão alinhar pela o clube da Invicta. Os dois jogadores vão permanecer em Itália. Um no Génova e outro no Sassuolo.



Quanto a Aboubakar, o Besiktas, continua a apertar para reaver o avançado na sua equipa. Os turcos poderão ter proposto a troca por Pepe, voltando o central ao clube que o lançou internacionalmente. Também o Sevilha está interessado no camaronês, no entanto, o clube portuense adquiriu o resto do passe que faltava aos franceses do Lorient e fixou a cláusula em 50 milhões e renovou contrato até 2021.



Diogo Leite também renovou. O jovem que não marcou presença no Europeu de Sub-19 a pedido do clube, viu o seu contrato estendido até 2023. Aos 19 anos, Diogo, poderá marcar presença em jogos pela equipa principal, uma vez que foi apresentado no passado sábado no jogo de apresentação aos sócios, no Dragão.

Finalmente Marega, que se recusou a treinar e por isso não foi convocado para a Supertaça frente ao Desportivo das Aves, poderá estar a forçar a saída, uma vez que tem vários clubes interessados. O empresário já veio a público dizer que o Fc Porto está no coração do jogador africano, mas que este sempre sonhou jogar na Liga Inglesa.