''Easy'' para PizziCrónica: SL Benfica vsVitória SC

O apito inicial daquela que seria a jornada de abertura da edição de 2018/2019 da Liga NOS, foi dado ontem por João Pinheiro às 20h30, no Estádio da luz.

A equipa da casa mostrou desde cedo que queria estar por cima do jogo. Logo aos 10 minutos aproveitou uma falha defensiva da equipa minhota e Sálvio assiste Pizzi para o golo inaugural da jornada.

Pouco depois, aos 14 minutos de jogo, Douglas impediu que os encarnados aumentassem para 2-0 a vantagem no marcador, após a defesa de uma grande penalidade batida por Ferreyra, assinalada por João Pinheiro após uma falta de Rafa Soares sobre Salvio.

Entre bolas na trave e nos postes, o Vitória procurou de diversas formas combater a vantagem dos encarnados, mas a equipa de Rui Vitória liderava a nível de eficácia e aos 30 minutos de jogo, Pizzi visa na partida e aumenta para 2-0 a vantagem dos encarnados.

Antes do final da primeira parte, aos 38 minutos ainda houve tempo para mais um golo do Benfica, aquele que seria o hat-trick e o terceiro golo da conta pessoal de Pizzi.

No final da primeira parte registava-se 3-0 no marcador e aparentemente estaria decidido o jogo.

Na segunda parte em menos de 5 minutos André André (ex Futebol Clube do Porto) em parceria com o Colombiano e ex Benfiquista Celis reduziram para 3-2 a vantagem do SL Benfica, aos 76 e 81 minutos respetivamente.

Depois de ter ido para intervalo com uma vantagem confortável de 3 golos, o Benfica permitiu que, perto do final do encontro a equipa de Luís Castro reduzisse a diferença no marcador para a margem mínima.

Com uma vitória por 3-2 e com os três pontos conseguidos, a equipa de Rui Vitória é assim a primeira a liderar o campeonato ficando a aguardar o desfecho dos jogos dos rivais Futebol Clube do Porto e Sporting.