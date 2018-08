Leões tentam os primeiros três pontos

O treinador da casa já afirmou que "não vai jogar para o empate" e que vai tentar contrariar a "estatística desfavorável com os grandes". Ivo Vieira, garante ainda que vai jogar "sempre para ganhar, independentemente do adversário". Do lado da equipa do norte, o técnico, não vai poder contar com Halliche que ainda está castigado e com Ivanildo que foi emprestado pelo adversário.

Já do lado dos verdes e brancos de Lisboa, José Peseiro, advertiu que apesar do importante ser trazer os três pontos, a equipa pode não estar à altura do que os adeptos possam esperar, pois afirma que "podemos não estar preparados para um jogo tão ofensivo como pretendemos, mas o mais importante são os três pontos". Quanto ao onze inicial, o técnico, não deve alterar muito em relação ao jogo para o troféu cinco violinos.

O Moreirense recebe na tarde deste domingo, com novo horário definido há uma semana, ou seja às 18:30, em Moreira de Cónegos.