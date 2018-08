Empate garante ao Benfica passagem à próxima fase

Google Plus

Um empate era suficiente para os encarnados passarem ao próximo jogo que lhes poderá dar acesso aos milhões da champions e foi o que conseguiram com um golo de Gedson aos 26' da primeira parte. Ainda antes do intervalo, aos 45' foi a vez do empate dos turcos pela cabeça de Potuk, mas tal foi insuficiente.

A vantagem do golo de Cervi na Luz, foi essencial para a passagem ao playoff. Pela frente irão encontrar o PAOK que venceu o Spartak Moscovo na primeira mão por 3-2 e empatou no segundo jogo, na Rússia.

O jogo que foi dominado pela equipa portuguesa, apesar da ainda existência de alguns sustos por parte da equipa da casa, acabou com empate e ainda com uma felicidade para o Benfica.

Os jogos do playoff irão ser disputados nos dias 21 e 29 de agosto.