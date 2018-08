Sporting bate Vitória de Setúbal em Alvalade (2-1)

Na estreia em jogos em casa, e abalado pela instabilidade à volta de Bruno de Carvalho, o Sporting CP conseguiu assegurar mais 3 pontos ao bater o Vitória FC por 2-1 em encontro da 2ª jornada do campeonato.

O internacional português Nani bisou na partida, com golos marcados aos 9 e 66 minutos, provando que veio para acrescentar valor no seu regresso a Alvalade. No entanto esta foi uma partida complicada, visto que grande parte do encontro foi jogado com empate no marcador, graças ao golo de Zequinha aos 19 minutos.

Com este resultado o Sporting mantém-se firme na liderança do campeonato, a par do Benfica, clube que visitará na próxima jornada do campeonato.