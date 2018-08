Google Plus

Fernando Pimenta estará presente na meia-final da prova de 1000 metros, na categoria K1. O atleta de Ponte de Lima, liderou a regata durante toda a prova e venceu com um tempo de 3.31,419 minutos.

A meia-final está marcada para as 10h de sábado e a final para as 12h20 do mesmo dia.