Jonas e Castillo também ficam de fora do derby

Bas Dost de fora do lado do Sporting. Jonas e Castillo do lado do Benfica. Assim será o derby da terceira jornada do campeonato, com Rui Vitória, treinador dos encarnados, a confirmar a ausência dos dois avançados. "O Jonas ainda não está disponível para o jogo e o Castillo também não."

Alongando-se na resposta e ao ser perguntado sobre a dependência do Benfica de Jonas, o técnico português lembrou que Jonas teve grande importância nos passados campeonatos, mas salientou que a equipa tem respondido bem este ano sem a sua presença. "Se o Benfica depende de Jonas? As grandes equipas normalmente têm sempre associados grandes jogadores e goleadores. Basta ver o Real Madrid, Barcelona e por aí fora. Em Portugal a mesma coisa, as equipas de topo têm alguém que se destaca. Dizer que o Jonas não foi importante? Foi. Mas a equipa trabalhou muito e bem, tem tido dinâmicas muito interessantes que me agradam, tem tido qualidade de jogo, isto sem o Jonas. Temos conseguido ter sucesso."

Convidado a comparar a atual equipa do Sporting com a do ano passado, Rui Vitória, admitiu que são "diferentes" mas referiu que os leões têm novamente um bom plantel. "São equipas diferentes, para já porque saíram alguns jogadores e entraram outros. Quero realçar a capacidade que o Sporting teve em montar novamente uma grande equipa, reforçou-se com jogadores de qualidade. Está a começar a época, já ganhou os jogos que disputou, é uma equipa bem orientada e organizada. Diferente, mas grande equipa.", mostrando-se, no entanto, ambicioso e convicto das capacidades dos encarnados para saírem vitoriosos do primeiro derby da temporada. "Jamais eu ia pensar que o Sporting ou qualquer outro está mais frágil Vamos encontrar um adversário dificílimo, mas em nada muda a nossa filosofia. Queremos impor a nossa forma de jogar, olhamos com respeito para o adversário que nos quer abater, mas com a noção de que temos capacidade para ganhar."

O timoneiro do Benfica aproveitou para deixar também algumas críticas à liga sobre o calendário dos jogos, quando questionado sobre o facto de se disputar um derby já à terceira jornada. "É fundamental – e não tem nada a ver com o derby – arranjar-se as melhores condições para representarmos o país da melhor maneira. Pergunto se foi tudo pensado para que nós ou qualquer outra equipa tenha as melhores condições. Digo isto em relação a nós, ao Sp. Braga, que jogou na quinta-feira e no domingo viajou para os Açores, falo também do Rio Ave…", comentando em seguida que seria bom que os responsáveis pensassem sobre essa questão do calendário. "Não tem a ver só com o Benfica. É bom que todos pensem de forma superior sobre qual a melhor solução. Devia ser o futebol português a dizer que não podem jogar este jogo porque têm de preparar-se. Mas isto é uma opinião minha, mas que tem de ser discutida, pensada e se calhar partilhada."

Rui Vitória vai disputar o seu primeiro derby em que do outro lado não está Jorge Jesus. Ao ser abordado com esta pergunta, o treinador desvalorizou a situação. "Olho para as equipas do que têm de valor, de virtudes, lacunas, como os outros olham para a nossa… O Sporting tem um belíssimo treinador, de quem sou amigo, dou-me bem. Tem jogadores de enorme qualidade, é um clube de enorme expressão. Olho assim para as equipas.", garantindo que apenas se preocupa com o que pode controlar. "Preocupo-me com o que posso controlar, a equipa do Sporting, a sua qualidade, e os meus jogadores e a minha equipa. O resto não.", concluiu.

Ainda sobre a possível chegada de Gabriel como reforço do emblema da Luz, Rui Vitória preferiu não se alongar sobre o médio brasileiro. "Gabriel? Não vou confirmar se é reforço ou não, porque quem confirma essas questões são as estruturas hierárquicas dessa responsabilidade. Não tenho qualquer interesse em falar de jogadores individualmente...".

O embate entre águias e leões terá início às 19 horas deste sábado, no Estádio da Luz.